Revoilà la pollution à Lyon et dans le Rhône : le niveau information-recommandation activé

La qualité de l’air est mauvaise en ce milieu de semaine sur le bassin lyonnais.

Un épisode de pollution de type combustion a débuté ce mercredi sur le bassin lyonnais, le Nord-Isère et la zone des Côteaux. C’est la raison pour laquelle la préfecture du Rhône a décidé d’activer le niveau information-recommandation. Ce dernier n’entraîne aucune mesure contraignante mais des recommandations sont à suivre, notamment pour les personnes les plus vulnérables.

Il est par exemple demandé, si possible, de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe ainsi que les activités intenses. Les autorités recommandent aussi de maîtriser la température de son logement, d’utiliser les transports en commun, le co-voiturage et le vélo ou encore d’abaisser sa vitesse de circulation.