Qui veut se baigner dans le Rhône ? Lyon organise sa toute première baignade collective !

Si vous aimez nager, vous l'avez peut-être déjà remarqué : Lyon n'est pas la ville la plus dotée en piscines municipales. Entre celles qui sont régulièrement fermées pour travaux et celles qui ferment l'été et/ou l'hiver en fonction de leurs horaires, les amateurs de brasse coulée n'ont pas beaucoup de choix pour s'entraîner. Mais pourquoi aller chercher plus loin quand la ville est bordée par deux cours d'eau, le Rhône et la Saône ? C'est justement l'ambition de la Métropole, qui souhaite davantage mettre en avant le fleuve, en mettant en place des zones spécifiques et propres à la baignade, courant 2027.

Mais en attendant, la ville a déjà son plan d'action. Le dimanche 29 juin, à l'occasion du festival Entre Rhône et Saône, les Lyonnais seront invités à se jeter à l'eau pour participer à une grande descente de 400m du Rhône. Un rassemblement étonnant, quand on sait qu'à l'heure actuelle, il est complètement interdit de se baigner dans le fleuve.

Cette baignade dérivante, encadrée et totalement gratuite - mais sur inscription ! - promet à la fois un spectacle surprenant et un bain de fraîcheur. Par groupe de 20 personnes, les plus courageux pourront s'élancer depuis le nord du parc des Berges. Les départs auront lieu toutes les 15 minutes. Et si jamais vous avez peur pour votre sécurité - ou celle de votre progéniture, qui est acceptée à partir de 10 ans - les bouées seront fournies et des professionnels veilleront au grain. Niveau pollution, là aussi, la mairie a tout prévu, précisant que les analyses effectuées sont bonnes, et que des pompiers et gendarmes y font déjà des exercices. Et bonne nouvelle : personne n'a de trous dans la peau, ni de maladies à déclarer.