Pour fêter l'été, le centre aquatique Aquavert organisa sa première Summer Pool Party !

Un événement festif et estival, en partenariat avec Radio Espace !

Bonne nouvelle pour les Lyonnais : le soleil fait son grand retour sur la Capitale des Gaules ! Et quoi de mieux que des températures estivales pour s'imaginer en vacances, les doigts de pied en éventail et un verre à la main, à deux pas d'une piscine ? Vous n'aurez même pas besoin de l'imaginer, puisque c'est exactement ce que propose le centre aquatique Aquavert de Francheville, qui organise sa toute première Summer Pool Party ce vendredi 13 juin ! Une soirée qui s'annonce festive et conviviale, le coup d'envoi idéal pour le début de la saison estivale !

Au programme de ce rendez-vous en partenariat avec Radio Espace, un DJ set live pour danser toute la nuit, des animations surprises prévues toute la soirée par Christian D'Aubarède, animateur historique de notre antenne, un ventriglisse extérieur, sans oublier deux grands jeux concours, où seront sacrées la tenue de plage la plus originale et la plus jolie bouée ! Et c'est sans compter la petite restauration mise à disposition sur place avec des food trucks, et le mocktail offert à chaque entrée.

Une soirée réservée aux plus de 18 ans, qui promet de marquer le début de l'été de façon originale, le tout en musique ! Rendez-vous donc ce vendredi 13 juin, avec une entrée entre 20h et 22h30. Les animations sont prévues jusqu'à 1h30. La tenue de plage est autorisée, et le bonnet de bain non obligatoire. Quant aux tarifs, comptez 12€ en prévente (jusqu'au jeudi 12 juin 23h59), et 20€ sur place le jour J.

Aquavert, espace aquatique, 1 Chemin des Cytises, 69340 Francheville