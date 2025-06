Pralus fait peau neuve et installe deux nouvelles boutiques à Lyon !

Les gourmands pourront très bientôt retrouver des pralulines dans de nouvelles boutiques !

Si vous êtes un bec sucré, vous savez sans doute qu'une des spécialités du coin, c'est la praline rose, délicieuse petite gourmandise à base d'amandes et d'un joli caramel rose. Un produit dont les Lyonnais sont tellement friands que chaque année, un événement entier lui est consacré, avec le Mondial de la Praline. Et s'il y en a bien un qui a compris ça à Lyon, c'est le chocolatier François Pralus, qui régale petits et grands avec ses célèbres Pralulines, des brioches bien gourmandes garnies de pralines, depuis 1955 !

Et bonne nouvelle pour les gourmands : le célèbre artisan va continuer à faire saliver les Lyonnais en rajoutant deux nouvelles boutiques dans la Capitale des Gaules. Déjà bien implanté avec quatre boutiques dans la ville, avec un établissement à Monplaisir, Vieux Lyon, Croix-Rousse et Presqu’île, mais aussi à Tassin-la-Demi-Lune et Oullins, il prévoit désormais d'investir dans le 6e arrondissement de Lyon et à Villeurbanne.

Selon nos confrères de Tribune de Lyon, l’ouverture dans le 6e se fera au 26 cours Vitton, à la place de l’ancienne boutique de lingerie Cupidon. Les travaux ont déjà débuté, ce qui pourrait amener à l'ouverture prochaine de la boutique dans les semaines à venir.

Quant à Villeurbanne, il faudra patienter jusqu’à la rentrée 2025 pour découvrir cette nouvelle adresse, dont l'adresse est encore inconnue. De quoi compléter un réseau déjà bien gourmand, et offrir encore plus de bonheur aux Lyonnais et touristes de passage. Les habitants du secteur pourront alors savourer les fameuses créations de la maison Pralus.