Casa Nobile va vous régaler avec ses glaces made in Sicile dès le mois de juin !

Une nouvelle boutique va prendre ses quartiers dans une célèbre rue du 2ème arrondissement

Vous aimez les glaces, l'Italie, et les bonnes adresses ? Alors vous allez adorer cette bonne nouvelle jour, qui fera sourire tous les plus gourmands d'entre vous ! Si vous aimez la gastronomie italienne, vous connaissez sans doute l'enseigne de restauration Casa Nobile, déjà bien implantée dans la capitale des Gaules et tenue par la famille sicilienne la plus connue de la ville. Il y a 4 ans déjà, l'établissement lançait, à quelques centaines de mètres de leur restaurant, une gelateria, autrement dit l'antre des aficionados de la glace.

Et bonne nouvelle pour les amateurs de glace : Casa Nobile compte ouvrir sa deuxième glacerie en plein centre-ville de Lyon, dans une rue emblématique du 2ème arrondissement de la ville, à l'angle des rues Thomassin et Mercière. Prévu pour la fin du mois de juin, la "Gelatoria Nobile" compte bien régaler tous les amateurs de glace et de plaisirs sucrés.

Parce que oui : à la Gelatoria Nobile, on vient pour les glaces artisanales made in Sicile, faites maison à partir de fruits frais et d'extraits naturels de fruits, mais aussi d'ingrédients "premium", comme la pistache directement importée de Sicile, les noisettes du Piémont, mais aussi du lait entier, qui vient tout droit d'une ferme située à une vingtaine de minutes de Lyon.

Mais les gourmands viennent aussi pour se délecter d'une spécialité bien sicilienne, la brioche con gelato, qui se compose d'une brioche maison ultra moelleuse et encore chaude, que l'on vient garnir de boules de glace au parfum de son choix. Un paradis pour celles et ceux qui aiment les jeux de texture, de saveurs, et de température.

Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire pour la fin juin !