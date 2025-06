Les orages de retour : le Rhône en vigilance orange

Météo France a émis ce vendredi matin une nouvelle alerte aux orages sur l’est du pays.

Cinq départements seront placés en vigilance orange à partir de 16h : l’Ain, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône.

"En fin d'après-midi et soirée, les orages les plus violents vont se mettre en place, avec plusieurs salves orageuses successives attendues, entre des accalmies temporaires. C'est comme depuis plusieurs jours surtout la grêle et les fortes précipitations que l'on redoute", détaille Météo France. "A noter que ce ne sont parfois que de petites parties des départements qui seront touchées, notamment pour la Loire et le Rhône, le sud, et pour l’Isère, le nord", précise l’organisme.

La fin de la vigilance orange aux orages dans le Rhône est prévue ce dimanche matin à 3h.