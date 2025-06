Juin 2025 : tout savoir sur le mois des fiertés à Lyon !

Radio Espace vous explique tout le programme de ce mois qui célèbre les droits des personnes LGBTQIA+ !

Vous aussi vous rêvez d'un monde où on ne jugerait personne pour son identité de genre, son orientation sexuelle ou même sa couleur de peau ? Hé bien nous aussi ! Comme chaque année, le mois de juin célèbre, à l'échelle mondiale, la diversité sous toutes ses formes avec le Mois des Fiertés, un mois de sensibilisation et de luttes face aux discriminations subies par les personnes LGBTQIA+. Et si on pourrait croire que, au XXIème siècle, les violences reculent de plus en plus, sachez qu'il y a encore du boulot sur le sujet ! Aujourd'hui, près de 60% des jeunes considèrent que les personnes sont souvent ou très souvent discriminées en raison de leur orientation sexuelle.