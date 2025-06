Cet été à Lyon, une exposition itinérante va faire rêver les fans de Miyazaki !

De quoi se replonger dans l'œuvre du génie de l'animation japonaise

Les fans d'Hayao Miyazaki sont nombreux à Lyon, et on en a la preuve. L'année dernière, le Musée de l'Imprimerie mettait à l'honneur le cinéma poétique du studio Ghibli à travers une exposition qui célébrait 10 de ses films les plus iconiques : "Le Musée ambulant. Lectures de Miyazaki". Une exposition qui avait littéralement fait exploser les chiffres du musée, avec +100% de visiteurs. Si vous l'aviez loupée, bonne nouvelle : elle fait son grand retour dans la capitale des Gaules, mais cette fois ci en version nomade et accessible à tous.

En effet, vous retrouverez l'expo affichée dans les mairies d'arrondissement de Lyon, un peu à la façon d'un voyage initiatique dans l'univers du réalisateur. Et vous vous en doutez : pour une plongée encore plus immersive dans la magie miyazakienne, chaque partie de l'expo va être adaptée en fonction de l'espace dans lequel elle sera exposée. Une façon originale de comprendre et en apprendre davantage sur la créativité sans limites de l'artiste. Le top départ est donc donné dans la mairie du 2ème arrondissement à partir du 11 juin, avec un grand final prévu pour l'été 2026.

Alors plus d'excuses pour découvrir gratuitement l'œuvre du génie de l'animation, parfaite pour éveiller les consciences, stimuler l'imaginaire et faire rêver petits et grands.

"Le musée ambulant. Lectures de Miyazaki" – Exposition gratuite