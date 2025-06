Le magasin préféré des Français installe sa 3ème boutique à Lyon !

De quoi faire le plein de jolies décorations, de snacks originaux et de matériel de loisirs créatifs !

Lyon : un nouveau Action dans la capitale des Gaules !

Si vous aimez les magasins discount, peut-être que vous avez déjà mis les pieds dans un Action. Avec pas moins de 850 établissements dans tout l'Hexagone, cette enseigne est toujours plus populaire chaque année, allant même jusqu'à décrocher en 2024 le prix de "l'enseigne préférée des Français". La recette de son succès ? Des prix imbattables - comptez environ 1500 produits à moins d'1 euro, et plus de 70% qui ne coûtent pas plus de 2 euros - un stock qui change très fréquemment, et surtout, une quantité astronomique de produits différents pour tous les goûts ! Vous cherchez de quoi décorer l'anniversaire surprise de votre petit cousin de 7 ans, vous venez d'emménager et vous avez besoin de tout le nécessaire de ménage, ou simplement vous avez envie de dépenser sans (trop) compter ? Action sera toujours là pour vous dépanner !

Si les magasins Action sont généralement excentrés dans des zones commerciales en dehors du centre-ville, Lyon possède déjà deux magasins, notamment à Vaise et à Gerland. Et bonne nouvelle : une troisième boutique va bientôt ouvrir ses portes ! Et elle a déjà trouvé sa nouvelle adresse. Pour ça, rendez-vous au 322 avenue Berthelot, à la place de l'ancien magasin Netto, juste en face de la place du Bachut.

Pour le moment, nous ne savons absolument pas quand la boutique ouvrira ses portes, mais on peut vous dire une chose : il y a fort à parier qu'Action trouve très rapidement ses nouveaux clients, et ce dès les premières heures d'ouverture !