Lyon : Une célèbre pâtisserie ouvre sa quatrième boutique dans un quartier emblématique de la ville !

De quoi faire le plein de gourmandises dans un autre coin de Lyon !

Amis Lyonnais qui ont un faible pour les meringues et les gourmandises sucrées, vous devez forcément connaître l'enseigne "Aux Merveilleux de Fred", temple absolu pour les fans de pâtisserie. Et les gourmands n'ont pas besoin de chercher LA boutique de la ville puisque Lyon a déjà trois établissements de l'enseigne : un à Cordeliers dans le 2ème arrondissement, un sur le boulevard Foch dans le 6ème, et un à la gare Lyon Part-Dieu, histoire de récupérer le parfait petit encas avant de prendre son train.

Et bonne nouvelle : une quatrième boutique est officiellement attendue dans la Capitale des Gaules ! Désormais, vous pourrez aussi la retrouver sur la place de la Croix-Rousse, dans le quartier du même nom du 4ème arrondissement de Lyon.

C'est d'ailleurs au numéro un de la place, dans les locaux de l'ancienne pharmacie, que les paracétamols et les sirops pour la toux seront remplacés par les pâtisseries qui ont fait la réputation de l'enseigne, les merveilleux, des petits gâteaux à base de meringue et de crème bien onctueuse. Mais vous pourrez aussi retrouver les cramiques - une revisite du pain brioché - avec des pépites de chocolat, du sucre ou même des raisins secs, mais aussi des gaufres, des meringues et des viennoiseries toutes plus gourmandes les unes que les autres.

Selon nos confrères de Actu.fr, la boutique devrait ouvrir à la fin du mois de juin ou début de juillet, histoire que l'équipe puisse terminer les derniers travaux. De quoi faire plaisir aux Croix-Roussiens, qui auront encore moins de descendre du plateau pour aller chercher leur brioche du matin !