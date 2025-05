Lyon est-elle toujours la ville la plus dynamique de France ?

Il y a un battle entre la Capitale des Gaules et une ville du sud de la France !

Vous êtes fans de Lyon et vous n'êtes jamais le dernier pour le crier sur tous les toits ? Sur Radio Espace, on ne saurait trop vous conseiller de continuer. Déjà parce que vous avez raison, mais surtout, parce qu'il y a de vrais critères sur lesquels vous pouvez vous baser, comme le dynamisme de la ville.

Selon une toute récente étude proposée par BrokerChooser, Lyon obtient la deuxième place du podium des villes les plus dynamiques de France cette année, juste derrière la ville rose, Toulouse. Et les chiffres d'investissements parlent d'eux même ; avec 371,2 millions d'euros injectés sur l'année 2024, c'est presque une hausse de 364% par rapport à l'année dernière. Rien que ça.

Et les raisons de cette croissance sont nombreuses. Entre une position géographique idéale - proximité des montagnes, de l'Italie et de la capitale - un réseau d'entreprises assez riche, et une vraie volonté de prouver que "y'a pas que Paris qui compte dans la vie !", Lyon prouve qu'elle a tout pour plaire aux investisseurs, entreprises mais aussi jeunes talents en quête de nouvelles aventures professionnelles. Si on sait que 88% des 53 680 emplois qui ont été créés en 2024 se trouvent dans seulement 9 départements, Lyon se démarque des autres villes, et offre un terrain de jeu plus vaste pour la recherche d'emploi.

Si Toulouse continue de séduire malgré une chute d'investissements, Lyon continue de grimper, et de prouver qu'elle est loin du cliché de "ville-musée", s'imposant comme une vraie référence économique en France. On voit aussi dans ce classement que de nouvelles villes sortent de plus en plus de lot, à l'image de Lille ou même Rennes. Moralité ? Le dynamisme urbain ce n'est pas qu'à Paris, et Lyon nous le montre tous les jours.