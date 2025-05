Le street art s'offre un musée XXL à à 50 km de Lyon !

Un établissement de 10 000 m² dédié uniquement à cet art !

Vous aimez le street art, les fresques colorées, les revendications dans les pochoirs et les œuvres démesurées ? Alors on a trouvé votre futur musée préféré ! Situé à Saint-Chamond, à 45 minutes de Lyon, le 8ème musée le plus grand de France va être inauguré dans l'ancienne Halle 7 de Novaciéries, avec pas moins de 10 000 m² consacrés au Street Art ! Le but du jeu ? Visibiliser cet art de rue et le rendre accessible à tous, de façon fun et légère.

Derrière ce projet un peu fou du Mausa - Musée d'art urbain et de street art - il y a un homme, entrepreneur passionné, Stanislas Belhomme. Si le concept a déjà été testé ailleurs, notamment à Neuf-Brisach et Bitche, à Saint-Chamond il se montre très ambitieux, avec une programmation éclectique, des animations ludiques pour les enfants, des expositions tournantes avec des artistes venus des quatre coins du globe tous les six à huit mois, des performances musicales, sans oublier un espace bar restaurant pour pouvoir un coup en contemplant des œuvres.

Et le plus fascinant dans tout ça, c'est qu'au delà de la plongée artistique, c'est surtout la prouesse de l'équipe d'avoir réussi à garder l'âme du lieu, avec son ambiance industrielle et ses grands volumes, et de faire en sorte que toutes les œuvres s'y côtoient avec harmonie. Pour la première exposition intitulée "Nomade", ce sont pas moins de 25 artistes qui seront mis en lumière.

Pour l'équipe du musée, l'ambition est annoncée, avec une volonté d'accueillir 150 000 visiteurs par an. En même temps, comment résister à ce genre d'endroits hybrides, où la culture urbaine est reine, et où même Banksy a décidé de poser ses valises ? En tout cas c'est sûr : nous on y sera !