Challenge Cup : le LOU veut remporter sa finale contre Bath

Le LOU Rugby s’apprête à disputer la finale de la Challenge Cup face à Bath, ce vendredi à 21h à Cardiff.

Une occasion en or pour les Lyonnais de décrocher un nouveau titre européen et d’inscrire une nouvelle page dans l’histoire du club.

Trois ans après leur sacre contre Toulon à Marseille, les Rouge et Noir ont l’opportunité de rééditer l’exploit et de donner une toute autre saveur à une saison jusque-là mitigée.

Pour Baptiste Couilloud, capitaine du LOU, cette rencontre représente l’aboutissement d’un objectif clair : "Ce sont des moments pour lesquels on rêve de jouer au rugby. Cette date était cochée dès le début de saison. On voulait vraiment aller loin dans cette compétition. Être en finale, c’est le fruit de notre travail et de notre détermination. On va tout donner, et l’excitation est à son comble. "

De son côté, l’entraîneur Karim Ghezal souligne la qualité de la préparation de ses joueurs : "On s’est bien préparés pour affronter cette grande équipe, dans un stade mythique. On a aussi des joueurs d’expérience, certains ont disputé la Coupe du monde. Ce sera un match ouvert."

Malgré une saison en dents de scie et une 11e place en championnat, le LOU veut croire en ses chances face au leader gallois. "On n’est pas favoris, mais on aime ce statut. On veut montrer notre qualité de jeu et notre engagement. Il ne faut pas se fier à nos résultats irréguliers en Top 14", affirme Léo Berdeu.

Le coup d’envoi sera donné à 21h. Les supporters pourront suivre la rencontre et encourager leur équipe dans la fan zone du Matmut Stadium, où le match sera diffusé sur grand écran.