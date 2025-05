La SPA organise une grande journée dédiée à l'adoption dans la région lyonnaise !

Une belle façon de rencontrer toutes les petites boules de poil de la région

Vous avez toujours rêvé d'une petite boule de poil à câliner sans trop savoir par où commencer vos recherches ? Bonne nouvelle : les refuges SPA de Brignais (Rhône, 30 minutes de route de Lyon), et Dompierre-sur-Veyle (Ain, 1h de route de Lyon) organisent une grande journée porte ouverte pour rencontrer votre futur meilleur copain à poils ou à plumes ! L'objectif de cette journée ? Découvrir les coulisses de ces lieux qui, tous les jours, dédient leur quotidien à soigner, sortir, et chouchouter les animaux abandonnés, mais aussi à rencontrer les chiens et chats qui recherchent une nouvelle maison !

Et pour rendre les choses joyeuses - et pas simplement pleurer sur le sort des pauvres bêtes abandonnées chaque année par leurs maîtres inconscients - la SPA a mis les petits plats dans les grands, avec une journée 100% ludique, ponctuée d'animations. Au programme des festivités ? Des visites libres des refuges, une équipe de bénévoles prêts à vous donner les meilleurs conseils pour une adoption réussie.

Du côté de Dompierre, les organisateurs ont prévu un défilé de chiens à adopter, des promenades en pleine nature, une séance photo à faire avec votre petit chouchou, des stands dédiés au bien-être animal, sans oublier une brocante pour dénicher les accessoires les plus branchés à votre futur compagnon. A Brignais, on est plus sur une mini-ferme pédagogique, du dog-dancing (pour les non bilingues, on parle de chiens qui dansent), des ateliers nature, et une tombola.