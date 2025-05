Surprise : le célèbre street artiste JR débarque à Lyon pour un gros projet !

Envie de vous faire tirer le portrait pour participer à un joli projet ?

Si vous ne connaissez pas (encore) JR, il va être temps de rattraper rapidement votre retard. JR, c'est sans doute l'un des photographes et artistes les plus populaires de notre époque, lui qui s'est fait connaître en immortalisant des inconnus grandeur nature sur les façades de lieux publics, ou en en faisant revivre la grandeur de monuments. Mais JR, c'est aussi un artiste engagé, qui n'hésite pas à porter la voix de ceux qui ne sont pas toujours entendus, à l'image de son documentaire "Tehachapi", qui nous emmène entre les murs d'une des prisons les plus violentes de Californie.

Parmi ses projets forts, on compte aussi "Inside Out", un projet d'art participatif de grande envergure, initié en 2011, année où JR a reçu un prix TED ainsi qu'une bourse. L'idée ? Prendre en photo des inconnus à travers le monde, et les exposer à la vue de tous. Avec "Inside Out", JR s'est déplacé dans pas moins de 140 pays à bord de son petit bus photomaton, et a photographié plusieurs centaines de milliers de personnes.

Et surprise ! L'artiste sera présent à Lyon, dans le quartier des UC de Bron Parilly pour tirer le portrait aux Lyonnais et Lyonnaises motivés ce mercredi 21 et jeudi 22 mai. Un événement en partenariat avec le Collège Citoyen de France, qui se tient derrière le projet et dont JR est le co-fondateur.