Navigône, la navette fluviale de Lyon made in TCL, va bientôt entrer en action dans la ville !

Décollage immédiat le 18 juin !

A Lyon, l'offre des transports en commun est assez large de TCL, entre les différentes lignes de tramway, de métro et de bus, sans oublier les Vélo'v, qui ont récemment développé des vélos électriques, et les trottinettes électriques en libre service. Mais il se pourrait qu'à partir de juin 2025, un petit nouveau dans le game des transports va faire son apparition : Navigône ! Contraction entre navigation et gône, cette nouvelle navette fluviale made in TCL, qui reliera Vaise à la Presqu'île, va prendre son départ officiel le 18 juin 2025. Première halte annoncée : le quai Saint-Antoine, qui se trouve juste en face des Terrasses tout juste rénovées.

Derrière ce nouveau moyen de transport stylé, l'objectif est clair : proposer une alternative écologique en mobilité douce, mais surtout, réconcilier les Lyonnais avec le Rhône. La bonne nouvelle ? C'est qu'en plus de l'ouverture de cette nouvelle ligne aquatique, le parking Saint-Antoine va être réaménagé en un jardin fluvial, qui va relier le quartier de l'Industrie jusqu'à Confluence. Et ça, c'est avec le supplément clapotis de l'eau, pour un effet 100% zen !

Pour vous donner une idée, la navette Navigône sera effective tous les jours de 7h à 21h, avec des horaires qui feraient pâlir nos lignes de tram - pas toujours très ponctuelles - avec un passage toutes les 15 minutes en heure de pointe. Si le principal trajet reliera Vaise aux Terrasses de la Presqu’île sur un parcours de 3,2 km, Confluence sera elle aussi desservie de temps en temps, à certaines heures et certains jours.

Du côté des prix, pour tous ceux qui sont abonnés TCL, il n'y aura pas de surcoûts pour l'usage du Navigône, tandis que pour les usagers sans abonnements, il faudra débourser 3€ pour un aller simple, et 5€ pour un aller-retour.

Alors, prêts à redécouvrir notre ville en mode fluvial ?