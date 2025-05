La fièvre du samedi soir s'empare de Lyon pour un grand carnaval disco !

L'occasion de sortir vos meilleurs outfits à paillettes

Les beaux jours reviennent et vous êtes d'humeur à faire la fête ? Bonne nouvelle : vous devrez trouver votre bonheur ce samedi 17 mai dans les rues du Vieux Lyon, dans le quartier de Saint Georges ! Pour la 31ème année consécutive, les Dragons de Saint Georges organisent le grand Carnaval des Dragons, une célébration joyeuse et festive, qui aura lieu de 13h à minuit.

Au programme des festivités cette année : des stands de maquillage pour les petits et les grands, une grande déambulation costumée dans le quartier de Saint-Georges avec la présence de deux batucadas, des formations musicales avec des percussions traditionnelles du Brésil avec celles du Batudamba du MJC de Vieux Lyon et le groupe Brazucada. Les plus gourmands pourront aussi trouver une buvette, et de la petite restauration installée devant l'église Saint-Georges.

En fin de journée, impossible de manquer le rendez-vous coloré avec le feu d'artifice tiré depuis la passerelle Saint-Georges, mais aussi le grand bal populaire, où vous aller pouvoir danser sous les étoiles face aux prestations gratuites de Fabien Edge, Lung's Poetry, et Obrovsky.

Alors si vous rêvez de sortir vos plus beaux déguisements ou vos meilleurs outfits à paillettes, c'est le moment, car la fête sera folle à Saint-Georges ! Le rendez-vous est donné le samedi 17 mai sur la place Valensio.