Le Festival des Cuisines du Monde vous invite à voyager à la Guillotière !

Une troisième année pour ce festival gourmand et convivial !

Réputée pour être la capitale de la gastronomie, Lyon a de quoi faire rêver les gourmands du monde entier. D'une part, parce que la gastronomie locale est pleinement mise à l'honneur, avec des spécialités locales et des établissements réputés, notamment les fameux bouchons, mais aussi parce qu'on peut partir en voyage sans prendre l'avion juste en explorant les différentes cuisines du monde ! Et la bonne nouvelle, c'est que vous soyez plutôt saveurs asiatiques, aliments bien épicés ou cuisine fusion, vous trouverez forcément votre bonheur à Lyon !

Et justement : afin de célébrer toutes ces diversités culinaires, un festival a eu la bonne idée de rassembler pas moins de 25 établissements au même endroit pour faire découvrir de nombreuses spécialités venues des quatre coins du globe le dimanche 18 mai, de 11h à 17h ! Ce festival, c'est le Festival des Cuisines du Monde de la Guillotière, une initiative citoyenne aussi gourmande qu'intelligente, qui revient pour la 3ème édition. Organisé par l'association Ré(a)dorons la Guillotière en collaboration avec le Conseil de quartier Guillotière et les mairies du 7e et du 3e arrondissement, l'objectif est de mettre en lumière les établissements du quartier tout en éveillant la curiosité et les papilles des participants.

Comme les années précédentes, les restaurants et pâtisseries investiront le cours Gambetta, piétonnisé pour l'occasion, et proposeront divers spécialités sucrées et salées. Sans prendre l'avion, vous pourrez donc mettre le cap sur le continent Africain, avec une plongée au Cameroun (Baca Bamba), en Ethiopie (Gojo), ou encore le Maroc (La Marocaine), mais aussi en Asie avec un petit tour par le Cambodge (Au boeuf d'Or), la Corée du Sud (Chef Kimbap by Wasabi), ou encore le Japon (Kuro Goma), avec quelques adresses françaises (Ninkasi, Maison Pépin Pâtisserie, La Laiterie de Lyon). Et ça, c'est sans compter les nombreux animations, avec des jeux adaptés à tous, des ateliers maquillage et même la fanfare Tropical Brass Band.