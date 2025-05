Cet été, les piscines de Lyon vont augmenter leurs tarifs !

Une augmentation qui peut aller jusqu'à 28%...

Lyon fait couler ses nageurs avec l'augmentation des entrées à la piscine !

Tous ceux qui connaissent Lyon l'été le savent : la saison estivale peut être mortelle pour ceux qui craignent la chaleur, tant le soleil peut taper sur la Capitale des Gaules pendant les mois de juillet et d'août. La solution à portée de main peut être d'aller profiter de l'eau fraîche des différentes piscines municipales de la ville. Mais cette activité pourrait bien vous coûter plus cher, puisque la Métropole de Lyon a décidé d'augmenter ses tarifs d'environ 20%, avec une hausse plus significative pour la carte dix entrées.

La raison annoncée par le maire écologiste ? L'inflation, mais surtout les frais d'entretien qui ne cessent d'augmenter, et les gros travaux de rénovation envisagés sur plusieurs sites, notamment ceux de Vaise et Garibaldi. Dans l'idée, des piscines plus modernes seraient l'idéal à Lyon, mais à quel prix ?

A titre indicatif, l'entrée simple passerait donc de 3,40€ à 4€, soit une augmentation de 18%, tandis que la carte dix entrées, initialement à 25€, passerait à 32€, soit une augmentation de près de 28%. En ce qui concerne la gratuité, elle ne concernerait que les enfants de moins de 4, contre 6 à l'heure actuelle. Quant à la piscine du Rhône, ses tarifs échappent à l'augmentation estivale, mais elle demeure l'une des piscines les plus chères de Lyon.

Pour la municipalité, cette augmentation n'est pas dramatique, et rappelle que l'usager ne paie en moyenne que 26% du coût réel d'un passage à la piscine, rappelant que Lyon propose des tarifs moins élevés que dans d'autres communes de la métropole, étude à l'appui. Pour l'heure, la date effective de cette augmentation n'a toujours pas été annoncée, alors profitez en pour faire le plein de cartes à prix réduit !