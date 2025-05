Lyon : trois nouveaux secteurs concernés par le stationnement payant

Des rues situées dans les 3e, 5e et 7e arrondissements de Lyon vont voir leurs places de stationnement devenir payantes dès ce mardi.

Le premier secteur désormais concerné par le stationnement payant se trouve à l’ouest de Montchat, dans le 3e arrondissement, à la frontière de Villeurbanne.

Le deuxième se situe dans le 5e arrondissement, le long du quai des Étroits, en face de la gare Lyon-Perrache.

Puis, la dernière zone sera au niveau du Matmut Stadium et de l'Artillerie dans le 7e arrondissement, à Gerland.

Depuis janvier 2024, les tarifs des stationnements payants ont changé. Pour les habitants des zones impactées, il faut compter 15 euros par mois pour une voiture thermique pesant moins de 1000kg, pour une électrique de moins de 2100kg et pour les abonnements solidaires et familles nombreuses.

Pour les véhicules thermiques pesant entre 1000 et 1225kg et les hybrides rechargeables de 1000 à 1900 kg, il faudra payer 30 euros par mois. Puis, pour les voitures thermiques de plus de 1525kg, les hybrides rechargeables de plus de 1900kg et les électriques de plus de 2100 kg, les résidents devront payer 45 euros.

Ces nouvelles tarifications seront appliquées pour les résidents et visiteurs de ces trois secteurs, tous les jours de 9h à 19h, sauf les dimanches et les jours fériés.