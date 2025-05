Lyon : va-t-on pouvoir se baigner dans la Saône en 2027 ?

Une proposition qui ravit les élus écologistes...

Imaginez un peu : alors que les beaux jours reviennent, les Lyonnais n'auraient qu'à enfiler leur maillot de bain à la sortie du travail pour piquer une tête et se rafraîchir dans les eaux naturelles de la ville, à savoir le Rhône et la Saône. Un vieux rêve ? Il se pourrait bien que non ! A l'image de nombreuses métropoles européennes, Lyon rêve aussi de pouvoir redonner ses titres de noblesse aux fleuves qui traversent la ville, et leur donnant un rôle central dans la vie des gens en créant des espaces spécialement dédiés à la baignade. Projet ambitieux, mais dont la première ouverture est déjà prévue à l'été 2027, sur le darse du quartier Confluence.

Porté par la Métropole, la ville de Lyon et par les élus écologistes, ce projet s'inscrit dans une volonté d'aménager le territoire avec les enjeux autour du changement climatique et des chaleurs estivales. Le but ? Aménager des zones sécurisées de fraîcheur accessibles à tous, écologiques, et surtout, parfaitement intégrées à la ville. En ce qui concerne l'espace de baignade de la Confluence, il s'agira d'une installation estivale, directement posée sur l'eau avec deux bassins surveillés et un suivi sanitaire très rigoureux, assuré par l'Agence Régionale de la Santé. Ce bassin naturel serait intégré au réseau des piscines municipales de la ville.

Cette piscine 2.0 sera comme un test pour les futures à venir. En tout, c'est pas moins de 21 lieux de baignade potentiels qui ont été identifiés dans la métropole, du nord de Neuville-sur-Saône jusqu'à Givors au sud, dont six dans la Capitale des Gaules. Une étude de "baignabilité" est actuellement en cours pour savoir s'il est possible de concilier tous les multiples usages du Rhône et de la Saône, entre la navigation, la pêche, la biodiversité et les loisirs.

Ce projet marque une vraie rupture avec l’histoire récente de la baignade à Lyon, qui a longtemps été interdite pour des raisons sanitaires évidentes. Il symbolise une volonté forte : réconcilier la ville et ses fleuves, en créant des lieux vivants, durables et partagés.