La fresque des Canuts, l'œuvre emblématique de Lyon, en danger ?

Va-t-elle pouvoir être sauvée ?

Les Lyonnais la connaissent par cœur. Située dans l'emblématique quartier de la Croix-Rousse, la Fresque des Canuts est l'une des œuvres murales les plus connues de la ville. Réalisée en 1987 par la Cité de la Création, cette fresque immense, qui s'étale sur 1200 m², est le plus grand mur peint d'Europe. Dans cette scène, on peut voir le quotidien des habitants de ce quartier historique, autrefois berceau de l'industrie de la soie, à l'image d'une grande bande dessinée de taille réelle. Elle attire chaque année des milliers de visiteurs, fascinée par son illusion d'optique et la richesse de ses détails.

Mais malheureusement, les choses pourraient bientôt changer, car ce patrimoine artistique est gravement menacé. Depuis plusieurs mois, des signes de dégradation préoccupants sont apparus : entre les morceaux de mur plus ou moins gros qui se détachent progressivement, la peinture qui s'effrite par endroits et l'enduit qui se fissure dangereusement, difficile de ne pas observer l'ampleur des dégâts. En avril dernier, un arrêté de péril a même été émis par la municipalité, interdisant l’approche du site pour des raisons de sécurité.

Les causes de cette détérioration sont multiples : le vieillissement des matériaux, les diverses infiltrations d’eau, les variations climatiques et la pollution urbaine. De quoi alerter les habitants, les artistes et les passionnés de patrimoine, qui font tout pour réclamer au plus vite une restauration d'urgence. Un diagnostic complet technique est en cours pour évaluer l'ampleur des travaux nécessaires à la sauvegarde de la fresque.

Plus qu’un simple trompe-l’œil, la Fresque des Canuts est comme un véritable miroir de l’histoire sociale de Lyon. Une mobilisation s’impose pour préserver ce chef-d’œuvre unique en son genre.