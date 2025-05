Un nouveau shop de cookies très gourmands s'installe dans le Vieux Lyon !

"Aujourd’hui, en tant que lyonnais d’origine, on réalise un rêve et on voulait le partager avec vous : ouvrir une boutique dans le Vieux Lyon. [...] C’était un peu le Lifegoal de notre aventure entrepreneuriale et même si, comme tout le monde, nous avons traversé des hauts et des bas, nous sommes fiers de partager avec vous ce moment fort de nos vies !" - Marie et Alexis

Et on comprend facilement pourquoi leurs cookies sont aussi populaires, au vu de leurs 16 recettes très très gourmandes ! Déjà, on est fan de leurs noms plutôt rigolos, comme le Odette, avec son praliné pistache et éclats de pistaches torréfiées, le Jacquotte avec un nappage chocolat au lait caramel 36% et des billes craquantes Caramélia, ou encore le Lucette, au Thé Matcha et au chocolat blanc. Evidemment, ceux qui préfèrent les cookies plus traditionnelles trouveront aussi leur compte, avec des versions au chocolat noir, lait, blanc, dulcey et triple chocolat. Alors, lequel vous fera craquer ?

Ikône, 13 rue Constantine (Lyon 1) et 3 rue Saint Jean (Lyon 5)