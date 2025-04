Lyon va ouvrir une crèche en plein air, une grande première en France !

Un modèle qui nous vient tout droit des pays nordiques...

Les bébés lyonnais se mettent au vert

Exit les bâtiments fermés et la lumière artificielle, et bonjour le grand air lyonnais et la nature : les bambins de Lyon vont bientôt pouvoir se mettre au vert ! En tout cas, c'est le projet de Grégory Doucet, maire écologiste, qui a pour projet d'ouvrir des crèches à ciel ouvert, "100% plein air", et ce avant la fin de l'année. Son projet ? Permettre aux plus jeunes de profiter des bienfaits de l'extérieur, et ce dès leur plus jeune âge. Que l'éveil de nos chères petites blondes se fasse au grand air, et qu'ils puissent être davantage stimulés par leur environnement extérieur, "siestes et repas compris" !

Une première ouverture a déjà été annoncée dans les prochains mois dans la rue Jeanne Hachette, avec la crèche associative "Une souris en herbe", à deux pas du parc Nelson Mandela dans le 3ème arrondissement. Une deuxième devrait rapidement lui emboîter le pas.