Lyon, grande favorite dans le cœur des millenials, juste devant Berlin et Londres !

Rassurez vous : la ville est toujours aussi populaire !

A ceux qui en doutaient : Lyon a toujours la côte. Et ça, c'est pas nous qui le disons, mais l'entreprise Compare the Market AU, connue pour analyser le prix des assurances et autres services sur le marché, qui a récemment publié un rapport très sérieux sur les villes où il fait le mieux vivre. Comment ils ont établi ce classement ? En prenant en considération 16 critères, comme l'inclusivité à l'accès aux services, la qualité des services et l'offre culturelle et de restauration. Mais ce résultat d'enquête se centre sur une partie bien particulière de la population : ceux qui font partie de la génération Y, les milléniaux, ou même les millenials pour les plus bilingues d'entre vous. Entendez par là, toutes les personnes qui sont nées entre le début des années 1980 et le milieu des années 90.

Et que demandent les gens de cette génération ? A la fois une vie professionnelle enrichissante, où on peut se diversifier et évoluer, mais qui ne prenne pas trop de place dans le quotidien non plus, une offre culturelle variée mais aussi des lieux où sortir, une gastronomie variée, avec un coût de la vie qui ne force pas à vider un compte PEL à chaque fois qu'on doit utiliser la carte bancaire. Ah, et fait très important : les millenials sont très sensibles à leur environnement, qui va dans le sens de leurs valeurs.

Sans surprise : Lyon réussit à se faire une petite place dans le top 10 des meilleures villes, décrochant la 8ème place, juste derrière Zurich et Milan, mais juste devant Berlin et Barcelone, deux villes pourtant très réputées. Pourquoi ça fonctionne à Lyon ? Parce qu'il y a un mélange parfait entre vie nocturne bien rythmée, une belle offre de bars et de restos sympas aux quatre coins de la ville, pas trop chère (même si ce critère reste à discuter), et un état d'esprit à mi-chemin entre la grande ville et la campagne.

L'Europe fait d'ailleurs l'unanimité, avec un trio de tête mené par Amsterdam, Stockholm et Prague. Toronto sauve l'honneur du Canada en arrivant à la dernière place de ce classement. Alors, d'accord avec ce classement ?