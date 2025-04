Le café, invité d'honneur dans un festival totalement inédit à la mi mai à Lyon !

L'occasion de découvrir de nouvelles choses sur ce breuvage plébiscité par de nombreux français !

Si vous aimez passer du temps sur les réseaux sociaux, vous l'avez sans doute vu : les coffee shop sont à la mode en ce moment, notamment ceux qui proposent des boissons caféinées originales, et qui changent du traditionnel expresso. Et vous vous en doutez : Lyon ne déroge pas à la règle, à en juger par la côte de popularité croissante de ce genre d'établissements dans la capitale des Gaules. Et ça, ça n'a pas échappé à l'association Lyon Coffee Events, qui a pour objectif de promouvoir la culture locale du café dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour ça, quoi de mieux que de mettre à l'honneur ce breuvage avec la toute première édition du Lyon Coffe Fest, un festival entièrement dédié au café, à sa diversité, sa richesse et ses saveurs ? Pour ça, rendez-vous les samedi 17 et dimanche 18 mai pour vous plonger avec délice dans un univers 100% dédié à l'or noir. Que vous soyez amateurs de café, passionnés, ou même baristas en quête de nouvelles expériences, tout sera mis en place pour vous faire davantage aimer cette boisson : entre dégustations avec des torréfacteurs locaux, des concours de latte art, des ateliers, des rencontres, des conférences, mais aussi des ateliers sur l'accord café/gastronomie - et non, il n'y a pas que le vin qui y a droit - tout le programme annoncé donne l'eau à la bouche !

Cette initiative, c'est encore le cofondateur de l'événement, Senny Ferreira, qui en parle le mieux :