Les stations Debourg et ENS Lyon ne sont plus desservies depuis ce mardi matin sur la ligne T1 du tramway à Lyon.

En cause : les travaux d’extension de la ligne T6 et la création des lignes T9 et T10. Les voyageurs devront faire avec ces nouvelles perturbations jusqu’au 27 mai.

A noter également l’interruption depuis ce samedi des lignes T3, T7 et du Rhônexpress dans le cadre de ces travaux. La circulation doit reprendre normalement le 8 mai.