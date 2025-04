Pâques Attack : l'événement gourmand qui va transformer Lyon en terrain de jeu géant !

La gourmandise va être au rendez vous ce samedi 19 et dimanche 20 avril !

Si l'époque où vous partiez à la chasse aux œufs de Pâques vous manque, que vous voulez profiter des températures douces annoncées ce week-end sur la Capitale des Gaules, ou si vous cherchez juste une occasion pour gagner un max de chocolats, alors lisez attentivement ce qui suit ! Ce samedi 19 et dimanche 20 avril, Lyon se transforme en immense terrain de jeu pour un événement tout particulier, Pâques Attack, une aventure unique qui mêle à la fois un jeu de piste, un escape game, et bien sûr, des chocolats plus gourmands les uns que les autres.

Le principe ? Pendant plus d'1h30, vous et vos proches - en équipe, c'est toujours plus fun - partez à la découverte de Lyon, en résolvant des énigmes, en prenant un maximum de photos pour des défis complètement déjantés, et en accumulant des points sur plus d'une trentaine de zones de jeu, réparties entre le Vieux Lyon, Bellecour, l'Hôtel-Dieu et les Jacobins. Une sorte de mix entre Pékin Express et Koh Lanta, mais avec des chocolats au programme !

Et comme on aime s'amuser chez Pâques Attack, l'événement a prévu des règles pour mettre un peu de piquant dans le jeu : vous aurez la possibilité de doubler vos points, mais aussi de mettre des bâtons dans les roues de vos concurrents, par exemple en leur volant leurs points, ou en supprimant certaines zones de jeu. Le tout dans une ambiance de franche camaraderie !

Et on a gardé le meilleur pour la fin, avec une grande distribution de chocolats. Vous l'avez compris : plus vous avez de points, plus vous pourrez repartir avec un maximum de chocolats. Ne passez pas à côté de Pâques Attack, le rendez-vous des gourmands, qui ont envie de fun et de chocolat !