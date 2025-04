Le Lyon Street Food Festival dévoile ses premières têtes d'affiche gourmandes !

Et autant vous dire qu'il y a de très jolies surprises !

Le Lyon Street Food Festival en dit plus sur ses invités

C'est l'événement gourmand qui secoue chaque année la Capitale des Gaules : le plus grand festival culinaire de France revient pour sa 9ème édition du 25 au 29 juin aux Grandes Locos de la Mulatière, pour un max de fun et de gourmandise. Et si l'organisation avait déjà annoncé une édition portée sur la gastronomie brésilienne et irlandaise, avec pas moins de 200 créations culinaires, plus de 120 chefs français et internationaux et 440 ateliers participatifs, de nouvelles informations ont été dévoilées, et notamment les chefs attendus lors de l'événement !

Et encore une fois, les organisateurs du festival ont mis les petits plats dans les grands en invitant des pointures de la gastronomie. Seront donc présents :

Le Chef Pierre Sang, finaliste de Top Chef en 2011, qui nous fait découvrir ses créations coréennes avec une petite touche "made in France"

Le chef récemment étoilé Florent Ladeyn, lui aussi finaliste de Top Chef

La cheffe italienne Justine Piluso, qui régale les amateurs de pâtes sur son compte Instagram

La cheffe mexicaine Carla Kirsch-Lopez, qui a ouvert le premier restaurant gastronomique mexicain de Lyon

L'influenceur food et cuisinier amateur Whoogy's

Le duo composé de Léo Troisgros et Lisa Roche

et Jeff Poulard et Florent Tetedoie, qui viendront quant à eux présenter le "taosté lyonnais" et les croquettes de volaille de l'Ain lors de l'événement.