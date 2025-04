Une influenceuse algérienne condamnée à Lyon pour des menaces de mort

Elle a été reconnue coupable de provocation publique à commettre un crime ou un délit, de menaces de mort par image, et d’injure publique en raison de l’orientation sexuelle et de la religion.

Sofia Benlemmane a été condamnée ce mardi à neuf mois de prison avec sursis, 200 heures de TIG et suppression de ses réseaux sociaux pour six mois. Ses comptes Facebook, X (ex-Twitter) et TikTok sont ainsi suspendus, avec interdiction d’en recréer. La peine est assortie d’un sursis probatoire de deux ans avec exécution provisoire. Elle devra également verser 500 euros à chacune des quatre parties civiles.

L'influenceuse franco-algérienne était poursuivie pour avoir menacé de mort sur les réseaux sociaux des opposants au régime algérien.

Le parquet avait requis un an de prison avec sursis contre la femme de 54 ans, actuellement sous contrôle judiciaire.