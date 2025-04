La zone à trafic limité (ZTL) bientôt mise en œuvre en Presqu'île de Lyon

À compter du 21 juin 2025.

La Presqu’île de Lyon basculera en zone à trafic limité d'ici la fin de l'année 2025. L’annonce a été faite conjointement ce mardi par les élus de la Métropole, de la Ville de Lyon et du Sytral, à l’occasion d’une conférence de presse organisée sur la place de la République. L’objectif : limiter la circulation de transit au cœur de la ville, réduire la pollution et améliorer les déplacements piétons et cyclistes.

Le périmètre de la future ZTL s’étendra du nord au sud entre la place des Terreaux et la gare de Perrache. À l’est, la limite suivra les quais du Rhône et les rues de la République et Jean Moulin ; à l’ouest, les quais de Saône, les rues Grenette et de Brest.

La mise en place de la Zone à trafic limité en Presqu’île se fera en deux temps. Dès le 22 avril, les habitants et professionnels concernés pourront faire leur demande d’accès via un guichet numérique sur le site lpa.fr, par téléphone ou en se rendant en boutique LPA Cordeliers. Les mairies d’arrondissement, notamment celle du 1er, proposeront également un accompagnement physique.

Puis, le 21 juin 2025, la ZTL entrera officiellement en vigueur avec l’activation des bornes escamotables, le contrôle des accès motorisés et la mise en place de nouvelles offres de transports, dont deux nouvelles lignes de bus (C23 et 59), opérationnelles dès le 23 juin.