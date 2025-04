Lyon : le chantier du tram T10 va-t-il être stoppé ?

Le tribunal administratif de Lyon va se pencher ce lundi sur une enquête en référé de l'Inspection du travail.

A l'issue de quatre visites de contrôle sur place, cette dernière réclame l'arrêt en urgence du chantier du futur tramway T10 entre Lyon, Saint-Fons et Vénissieux.

Selon Tribune de Lyon, le chantier est dangereux et présente des risques pour les ouvriers, mais aussi pour les passants. Une personne a ainsi été heurtée par un pavé projeté par une pelle mécanique dans un secteur non protégé et à proximité immédiate de piétons et de cyclistes.

Le rapport de l'Inspection du travail pointe une mauvaise gestion des déchets, notamment ceux contenant de l'amiante, ou des branchements non conformes.

Le référé de l'Inspection du travail réclame l'arrêt du chantier pour permettre "un phasage des travaux compatible avec la prévention des risques".