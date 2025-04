2 nouvelles destinations au soleil avec la compagnie Transavia depuis Lyon !

Un joli cadeau que la compagnie nous fait pour fêter ses 15 ans à l'aéroport St Exupéry

Transavia, partenaire de vos aventures pour aller chercher le soleil en plein hiver !

Amateurs de voyages et de sensations fortes, on a trouvé vos futures destinations pour l'hiver prochain ! Et cette idée, elle nous vient tout droit d'une compagnie aérienne déjà bien implantée dans la Capitale des Gaules depuis plus de 15 ans maintenant : Transavia. Et on peut dire que depuis son arrivée à l'aéroport Lyon-Saint Exupéry, la compagnie low-cost n'a pas perdu de temps : pas moins de 120 PNC - entendez par là personnel navigant commercial - et une quarantaines de destinations proposées à l'année.

Niveaux chiffres, là aussi la compagnie s'en sort haut la main : avec un taux de remplissage de 80% de ses avions, et des vols toujours plus demandés vers les destinations "du soleil" comme la Tunisie, le Maroc ou encore la Grèce, la compagnie a bien montré qu'elle avait toute sa place à Lyon. Et bonne nouvelle: Transavia vient d'annoncer deux nouvelles destinations, à moins de 120€ le billet aller !

Pour la première, direction Praia, capitale du Cap Vert, histoire de faire le plein soleil en plein hiver. La compagnie a annoncé que, dès le 26 octobre 2025, elle effectuerait un vol par semaine chaque dimanche. L'occasion de découvrir les merveilles de l'île de Santiago ! Pour le deuxième, cap sur l'Arabie Saoudite avec Médine, l'une des villes les plus sacrées du monde, ville sainte de l'islam qui accueille chaque année des millions de pèlerins. Dès le 26 octobre, la compagnie offrira un vol chaque dimanche, au même prix. Alors, prêts à décoller ?