Trouver son futur job autour d'un verre : le pari fou de l'incubateur H7 !

Un événement aussi intéressant qu'original, organisé le 17 avril

Amis Lyonnais, vous êtes à la recherche d'un emploi, mais vous en avez marre de passer par les circuits classiques, avec le sempiternel CV, lettre de motivation et entretien d'embauche qui ne mène jamais à rien ? Déjà on voulait vous rassurer : vous n'êtes pas seul.es. Selon une étude de la région Rhône-Alpes effectuée en octobre 2024, il y aurait pas moins de 80 000 demandeurs d'emploi dans la région. Et justement : face à cette concurrence, l'angoisse de ne pas trouver chaussure à son pied peut vite devenir très stressante. Mais pas de panique, sur Radio Espace, on a un bon plan à vous proposer !

Installé depuis 2019 au cœur du quartier de Confluence, l'incubateur H7 organise un événement pour le mois atypique : un job-dating original du nom de "1 verre 1 job" le jeudi 17 avril. L'objectif ? Rencontrer différentes entreprises et start-up qui recrutent à Lyon, et le faire de façon plus décontractée autour d'un verre. Une façon moins conventionnelle de rencontrer votre futur employeur, qui sait ?

Alors que vous soyez encore en études, que vous veniez tout juste de décrocher votre diplôme ou que vous cherchiez simplement à changer de branche, vous pouvez tenter votre chance. Plusieurs d'une vingtaine d'entreprises seront présentes sur place, comme Hello Charly, Indy, Treely, Les Biens Commun, 1144 Agency, Culturel Média et même l'incubateur H7 lui-même, prêts à vous proposer des offres en CDI, CDD, stages et même des alternances. Alors, qu'est ce que vous attendez ? L'inscription se fait d'un simple clic sur le site internet.

"1 verre 1 job", H7 (70 Quai Perrache, Lyon 2), de 18h15 à 21h