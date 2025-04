Attentat à la bombe à Lyon : l'accusé condamné à la perpétuité

Le verdict est tombé ce lundi après-midi.

Le vendredi 24 mai 2019, en fin d’après-midi, un souffle avait brutalement secoué la rue Victor-Hugo, au cœur du 2e arrondissement de Lyon. Une violente explosion retentit, projetant des éclats métalliques dans toutes les directions. Un sac en papier kraft, déposé quelques minutes plus tôt sur un bloc de béton, vient d’exploser devant une enseigne de la Brioche Dorée. Treize passants sont touchés physiquement, certains grièvement au niveau des jambes et du visage.

Le dimanche 26 mai, deux jours après l’explosion, une avancée décisive survient. L’analyse minutieuse des images de vidéosurveillance permet de remonter la trace de l’individu jusqu’à la résidence Les Ifs, à Oullins. L’étau se resserre.

Le lendemain, trois jours après l’attaque, une dizaine d’agents interpellent Mohamed Hichem Medjdoub à sa descente d'un bus, à quelques pas de la place Jean-Jaurès (Lyon 7e).

Cet Algérien en situation irrégulière s'était présenté comme un soldat du groupe État islamique. L’accusé s’était radicalisé en autodidacte via des forums et vidéos en ligne. Jugé depuis le 31 mars par la cour d’assises spéciale de Paris, il a été reconnu coupable ce lundi de tentative d'assassinats et a écopé de la réclusion criminelle à perpétuité.