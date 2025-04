Près de Lyon : le village de marques The Village n’ouvrira pas les dimanches

La décision est tombée.

Situé à Villefontaine dans le Nord-Isère à une quarantaine de kilomètres de Lyon, le village de marques souhaitait être classé en zone commerciale afin d’obtenir une ouverture dominicale. Une demande avait été déposée auprès de la préfecture de région. Cette dernière vient de trancher sur la question expliquant avoir "pris connaissance, ces derniers mois, des avis des collectivités territoriales, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés, du comité d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat…"

"L’étude d’impact ne permet pas de mesurer suffisamment les effets concurrentiels induits pour les commerces de la zone de chalandises. Par conséquent, et afin de préserver les équilibres commerciaux de l’ensemble du bassin de vie", la décision a été prise de ne pas autoriser The Village à ouvrir les dimanches.

Parmi les opposants à cette ouverture dominicale, on retrouvait le maire de Lyon Grégory Doucet et le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard.