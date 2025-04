Guide Michelin 2025 : une pluie d'étoiles pour les restaurants d'Auvergne-Rhône-Alpes !

Encore une bonne excuse pour faire le tour des restaurants de la région...

Des tables de haute voltige en région Rhônes-Alpes !

C'est chaque année la même chanson : le prestigieux Guide Michelin dévoile les grands lauréats de l'année, récompensant les meilleurs établissements en leur remettant le précieux sésame, une étoile. Cette année, le Guide Michelin a d'ailleurs attribué 78 nouvelles étoiles en France, un joli record par rapport à 2024. Et force est de constater que la région Auvergne Rhône-Alpes est riche de talents. En effet, 9 restaurants ont réussi à décrocher leur toute première étoile, tandis qu'un établissement a remporté sa deuxième étoile. Tour d'horizon de ce qui s'est fait de mieux dans la région en 2025 !

On commence notre tour gourmand en Ardèche, avec Florian Descours, et son restaurant La Boria, avant de faire un petit passage par par Charols, dans la Drôme, où vous pourrez découvrir le travail raffiné de Lucille Routin et Kévin Vaubourg au Lavandin - Château Les Oliviers de Salettes. Ensuite, cap sur le restaurant Palégrié Chez l’Henri à Autrans-Méaudre-en-Vercors, mené par Guillaume Monjuré, ou encore celui de Ludovic Nardozza, aux commandes d’Asterales à Corrençon-en-Vercors, de quoi donner une jolie mise en lumière sur les restaurants d'exception en Isère.

Chez nous aussi il y a des jolies surprises, avec notamment Ombellule, le restaurant du couple de restaurateurs Lyonnais Tabata et Ludovic Mey, récompensés seulement quelques mois après l’ouverture de leur nouveau bébé, installé dans le 6e arrondissement. Bonne nouvelle aussi pour le chef Romain Barthe, qui retrouve son étoile perdue en 2020 à l’Auberge de Clochemerle, faisant de l'établissement un rendez-vous à ne surtout pas louper à Vaux-en-Beaujolais (Rhône). Même joie pour Lucas Dumélie du Sechex-Nous (Margencel), Jean-Philippe Lemaire du Kern (Seytroux), et Julien Gatillon et Jean Pastre de Vous (Megève), tous basés en Haute-Savoie et qui rejoignent le club très privé des premières étoiles".

Mais la mention spéciale revient tout particulièrement au prestigieux établiblessement Le Strato, Baumanière 1850 basé à Courchevel, qui a réussi à décrocher une deuxième étoile.

Si vous aviez des doutes sur la qualité et l'exigence des tables de la région, vous pouvez vous rassurer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au delà des étoiles, preuve de bon goût et du respect de la haute gastronomie, l'accent a aussi été mis sur l'aspect écologique, puisque de nombreux établissements - un record cette année - ont décroché l'étoile verte, signe de leur engagement.