Gérard Collomb va donner son nom à une place de Lyon

La station de métro de la ligne D Gare de Vaise porte déjà son nom.

Décédé en novembre 2023, Gérard Collomb aura bientôt sa place. Il s’agit de la place du Lac au cœur du quartier de la Part-Dieu dans le 3e arrondissement. "Une décision prise en accord avec sa famille", indiquent la municipalité lyonnaise et la Métropole de Lyon.

"A l’issue de travaux importants, ce grand espace au pied de la tour Crayon va voir sa superficie doubler. Et dévoiler ainsi un parc aux habitants et travailleurs de la Part-Dieu. Gérard Collomb a fait de Lyon une grande métropole européenne, connectée au monde et entreprenante. A l’image du quartier de la Part-Dieu qui honorera désormais sa mémoire bien vivace", a déclaré le maire Grégory Doucet.

Ce changement de nom sera proposé lors du prochain conseil municipal au mois de mai.