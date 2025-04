Exclu : un acteur de la saga Star Wars, de passage à Lyon pour une grande masterclass !

Une occasion unique de rencontrer celui qui a donné vie à certains visages les plus iconiques de la saga...

Amoureux de Star Wars, prenez le temps de vous asseoir, parce que la nouvelle qu'on a à vous annoncer risque bien de vous faire battre le cœur un peu plus vite que d'habitude ! Le 12 avril prochain, Lyon sera le théâtre d'une rencontre inédite, et pour cause : Tim Rose, célèbre marionnettiste et acteur américain, vous attendra au musée Cinéma et miniature pour une session s'échanges qui s'annonce absolument passionnante.

Si son nom ne vous dit peut-être pas grand chose, ses créations vous parleront davantage. En effet, ce sont ses mains créatives qui sont à l'origine des plus grandes créatures de la pop-culture. Il est l'un des maîtres du puppeteering hollywoodien, ou l'art de la marionnette aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs lui qui se cache derrière le légendaire Admiral Ackbar. On lui doit aussi les marionnettes de The Dark Crystal, des Télétubbies, des monstres de Docteur Who mais aussi de Dinosaures… Vous l'aurez compris, Tim Rose, ce n'est pas n'importe qui, mais bien un artiste de génie, et un cador dans son domaine.

Le samedi 12 avril, le musée Cinéma et miniature offre une chance exclusive de le rencontrer, lui qui a prévu de partager, lors de deux masterclasses inédites, tous les secrets du puppeteering, ou le talent pour donner vie à des créatures faites de latex et de mousse. Entre conseils pour l'animation, anecdotes de tournage, et questions réponses avec le public, Tim Rose est attendu comme le loup blanc dans la capitale des Gaules.

Pour assister à l'événement, comptez 35€ pour l'une des deux conférences. Mais attention, les places risquent de partir très vite, alors on vous conseille de réserver rapidement !