Cet été, un festival de cinéma en plein air va prendre ses quartiers dans le Vieux Lyon !

De quoi faire le plein de cinéma à l'occasion de ce festival 100% gratuit

Qui n'a jamais rêvé d'une séance de ciné en plein air, dans le décor idyllique du Vieux Lyon, entre verre de vin à la main, pop-corn sucré et salé (même si on a notre idée sur la question) et sélection pointue de films ? Si ce programme vous donne envie, sachez qu'il va bientôt se réaliser : du 19 juillet au 23 juillet 2025, la cour du sublime Palais Saint-Jean va accueillir la toute première édition d'un festival à la promesse alléchante : Cinéma du Vieux-Lyon, un festival gratuit, en partenariat avec l'Institut Lumière et le Musée Cinéma et Miniature.

Derrière ce projet se cache l'association ARGAYA, qui ne souhaite qu'une chose : offrir une expérience assez unique aux Lyonnais, en amenant le 7ème art dans un cadre idyllique, tout en montrant à quel point le cinéma peut être riche et diversifié en Europe.

Côté programmation, la promesse est déjà très alléchante, avec un film culte diffusé tous les soirs. Jugez par vous-même : de Simone, le Voyage du Siècle d’Olivier Dahan à The Commitments d’Alan Parker en passant par Les Ailes du Désir de Wim Wenders, La Vie est Belle de Roberto Benigni et Tout sur ma Mère de Pedro Almodóvar, Cinéma du Vieux-Lyon nous entraîne dans un incroyable voyage en Europe. Plus besoin de prendre l'Interrail, l'aventure est à portée de main !

Et vous vous doutez bien qu'un tel événement n'est pas que l'occasion de (re)découvrir des chefs d'œuvre du 7ème art, mais aussi de rencontrer des passionnés, et de discuter avec des cinéphiles autour d'un verre, et ce dans un super cadre de Lyon. Une expérience qui s'annonce enthousiasmante, et qui donne déjà très envie d'être à l'été ! Si vous voulez aider l'équipe à mettre en place le festival, vous pouvez aussi les soutenir en suivant ce lien.