Quand l'astrologie rencontre le monde du cocktail, avec le nouveau bar branché du 3ème arrondissement, le G5 !

Un cocktail associé à votre signe astro, ça vous tente ?

Si vous comprenez ce que veut dire "Mercure rétrograde", que vous faîtes attention aux signes astrologiques de votre entourage, et que vous adorez nos horoscopes sur Radio Espace, alors ne cherchez plus : on a trouvé le bar qu'il vous faut ! Situé à deux pas de la gare Perrache dans la rue de la Charité, le G5 mise tout sur son ambiance mystique et cozy, avec une promesse claire : plonger ses visiteurs dans une dimension cosmique, avec un soin tout particulier porté sur les détails, le choix des cocktails et la décoration.

En même temps, l'immersion est totale : dès qu'on franchit le pas du bar, on est projeté dans un autre monde. Sans doute grâce aux lumières tamisées, mais surtout, grâce à l'œuvre numérique en perpétuel mouvement projeté sur les murs, qui vous immerge tout de suite dans une dimension surréaliste. Pour ça, il faut remercier l'artiste Milkorvaa, qui projette sa propre vision de l'espace, où différentes textures, couleurs et matières se fondent dans une danse numérique, qui s'accorde parfaitement avec l'ambiance feutrée du bar.

Mais le bar n'a pas misé que sur une déco immersive : l'astrologie se retrouve aussi dans les cocktails, avec 12 boissons signatures, en référence aux 12 signes astrologiques. Que vous soyez Scorpion, Bélier ou Verseau, vous retrouverez forcément un cocktail fait pour vous. Et pour ceux qui préfèrent les boissons sans alcool, la carte propose aussi des mocktails - des cocktails non alcoolisés - originaux.

L'ambiance y est chaleureuse et posée, et on comprend pourquoi les propriétaires ont préféré garder le côté exclusif, avec seulement 35 places disponibles dans le bar. Lieu idéal pour des retrouvailles entre copines, ou pour un date romantique à souhait, le G5 va rapidement devenir votre QG pour vos soirées ! Si les cocktails y sont originaux, vous retrouverez aussi une petite carte de snacks gourmands, comme des planches, des tartinades ou des fromages.