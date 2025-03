Lyon, capitale de la gastronomie, grande absente des villes où l'on mange le mieux ?

Un classement qui ne risque pas de faire plaisir aux Lyonnais...

Cela peut ressembler à une vaste blague, et pourtant. Comme chaque année, le célèbre magazine britannique Time Out dévoile son classement des villes où l'on mange le mieux dans le monde, et le constat est sans appel : Lyon n'y figure pas. Un affront pour les Lyonnais, qui ne cessent de clamer à qui veut bien l'entendre qu'à Lyon, on mange bien, que c'est la terre de Paul Bocuse, des bouchons et de la gourmandise, et qu'elle mérite amplement qu'on la qualifie de "Capitale de la gastronomie". Mais les journalistes de Time Out ne sont pas trop d'accord avec cet avis.

D'ailleurs, la France réussit à se hisser à la 9ème place du classement, avec Paris, où l'on salue son "dynamisme culinaire", mais où on en profite pour tacler les prix jugés bien trop élevés. (et là dessus, on ne peut que les rejoindre)

Alors, où faut-il se rendre pour se remplir la panse selon Time Out ? Hé bien, la première place revient à la Nouvelle-Orléans, sacrée meilleure ville gastronomique du monde cette année. La raison ? La richesse culinaire, et bien sûr sa diversité, liée à l'influence des différentes communautés en place dans la ville, entre ses influences françaises, espagnols, africaines et vietnamiennes. Forcément, un tel mélange de saveurs, d'épices et de textures ne pouvait que séduire les amateurs de nourriture !

Ensuite, on retrouve Bangkok, pour sa street food gourmande et inventive, puis Medellin, en Colombie, où la cuisine se réinvente sans cesse, avec une mise en lumière des produits locaux gorgés de saveurs. Concernant la suite du classement, on peut retrouver Lagos, Shanghai ou encore Jakarta, des villes où la cuisine fait partie intégrante de la culture. Et si faire autant de voyage pour bien manger vous rebute d'avance, sachez que dans le classement, une ville européenne se retrouve en bonne position : Madrid.