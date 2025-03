Lyon : un homme placé en détention provisoire après la fusillade mortelle à La Duchère

L’enquête avance après la fusillade qui a coûté la vie à un homme d'une quarantaine d'année à La Duchère.

Un homme d’une vingtaine d’années a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire après la fusillade mortelle survenue le 9 mars à La Duchère, à Lyon. Il est soupçonné d’avoir tiré sur un quadragénaire, touché à plusieurs reprises avant de succomber sur la place Abbé-Pierre.

Arrêté la semaine dernière à Vienne, le suspect souffrirait de troubles psychiques et résidait non loin du lieu des faits. Son casier judiciaire comporte de nombreuses mentions. La victime, quant à elle, était connue des forces de l’ordre pour des délits mineurs et des violences.

L’enquête se poursuit pour préciser les circonstances exactes du drame.