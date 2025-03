Les 22 et 23 mars, venez découvrir gratuitement des musées lyonnais !

Un week-end entièrement dédié à la culture, organisé par Télérama

Vous ne savez pas quoi faire pendant ce week-end du 22 et 23 mars, et vous cherchez une activité qui sort un peu de l'ordinaire ? Alors bonne nouvelle : Télérama compte vous mettre bien pendant tout un week-end dédié à la culture, qui vous permettra de découvrir les musées de Lyon, et ce sans débourser un euro ! En effet, le Week-End Musées Télérama se montre généreux en ouvrant 200 portes de musées à travers toute la France, en offrant deux entrées gratuites à chaque personne qui souhaite participer.

Pour cela, il suffit simplement de télécharger un pass gratuitement sur le site internet, et à vous la culture à portée de main ! Et ça tombe bien, puisque Lyon a de jolies choses à offrir, avec pas moins de 7 musées participants au projet.

Redécouvrir Lyon à travers ses musées

Alors, plutôt fans d'histoire ou même d'art ? Vous trouverez forcément votre bonheur ! Parmi les musées qui participent à l'opération à Lyon, vous retrouverez :

Le Musée des Beaux-Arts

Le Musée d'Art Contemporain

Le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation

Le Musée de l'imprimerie et de la Communication Graphique

et de Le Musée Gadagne

Le Musée de l'Automobile Henri Malartre

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, sachez que d'autres musées vont organiser des expositions et des animations spéciales. Pour ça, rendez-vous sur le site de l'événement pour réserver, car certains ateliers et visites guidées demandent une réservation anticipée !