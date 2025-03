Club Med recrute des Lyonnais en masse avec son grand job dating !

Et l'organisme voit les choses en grand avec 1250 postes à pourvoir !

Envie d'un job qui vous emmène aux quatre coins du globe, entre soleil et montagne ? C'est possible ce mercredi 19 mars, avec l'un des plus grands groupes de tourisme, le Club Med, qui recrute en masse ! Au total, pas moins de 1250 postes sont à pourvoir, pour une aventure professionnelle hors du commun, une occasion unique de vous permettre de changer d'air si vous cherchez ailleurs ! Après être passé à Toulouse, Royan, et Amiens, le groupe pose ses valises à Lyon dans le cadre de la Semaine des métiers du tourisme pour une série de jobdatings, qui aura lieu le mercredi 19 mars à 13h30 au siège social de l'enseigne dans le 7ème arrondissement, au 8 avenue Tony Garnier.

Que vous soyez diplômés ou non, avec un certain talent en cuisine, en animation, en sport ou même dans le monde du spectacle, il y a forcément une place pour vous, alors vous n'avez rien à perdre !

Une occasion supplémentaire pour les Lyonnais !

Et si vous n'êtes pas disponibles, ou pas sur Lyon à ce moment là, ne vous inquiétez pas, il y a des rattrapages. Pour cela, il vous faudra simplement une bonne connexion internet, puisque tout se déroulera en ligne. Le jeudi 20 mars, à partir de 10h, le salon Seize the Summer with EURES 2025 vous offrira une toute nouvelle opportunité de tenter votre chance pour cet été, et ce à distance.

Alors, prêts à quitter votre bureau tout gris, vos missions pas stimulantes et votre patron insipide pour une nouvelle expérience made in Club Med ? Alors n'hésitez plus ! Tous les postes disponibles sont à découvrir sur le site internet Working at Club Med. Bonne chance à tous !