Lyon : la gare routière de Perrache va bientôt déménager à Gerland

Avec les importants travaux lancés au centre d'échanges de Perrache, la gare routière internationale doit fermer d'ici la fin de l'année 2025.

Ce lundi, la Métropole de Lyon a validé le nouveau point de chute des Flixbus, BlaBlaCar Bus et autres Alsa qui sillonnent la France et l'Europe. Car entre 150 et 250 cars passent par Perrache chaque jour.

Et dans sa délibération, la collectivité prévoit un déménagement provisoire au Palais des Sports de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Ce site cochait toutes les cases du cahier des charges : "surface disponible de 5000m2 minimum", "accessibilité rapide à un axe viaire structurant" et "présence d'un transport en commun lourd", le métro B en l'occurrence.

La gare routière internationale de Gerland se fera sur le parking du Palais des Sports (travées 5, 6 et 7), ce qui impliquera la neutralisation de 335 places sur les 750 qu'il compte.

Il est également prévu que les autocars puissent continuer à se rendre au Palais des Sports, même les jours de matchs du LOU Rugby au Matmut Stadium de Gerland voisin.