Quand 9 stand-uppers de talent viennent retourner Lyon le 22 mars prochain !

Une soirée qui s'annonce riche en fous rires et en vannes bien envoyées !

Si vous suivez un peu le monde de l'humour, vous avez forcément entendu parler du plus célèbre festival de comédie, le Montreux Comedy Club. Et ça tombe bien puisque cette année, la fine équipe se lance dans une tournée à travers toute la France. Au total : pas moins de 23 Zénith et un Palais des sports à Paris, avec une date exceptionnelle à Lyon à la Halle Tony Garnier le samedi 22 mars !

Et autant vous dire qu'il va y avoir de rire. Conçu comme un grand gala sur-mesure orchestré par un grand nom de l'humour, Gérémy Crédeville, venez découvrir les univers colorés et décapants de huit humoristes. Retrouvez donc Laetitia Mampaka (Belgique), Tristan Lucas (France), Cécile Marx (France), Gaëtan Delferière (Belgique), Dolino (Canada), Thibaud Agoston (Suisse), PV (France), Yassine Hitch (France), avec sur certaines dates, la présence exclusive d'Avril et Richard Sabak.

Un rendez-vous qui s'annonce déjà hilarant, entre sketchs, numéros de danse - et même de claquettes - avec d'autres surprises ! Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, sachez qu'en ce moment - et en ce moment seulement - le spectacle passe à -50%, avec des places qui débutent à 17,50€ ! Alors profitez en, avant que les es places ne soient

Montreux Comedy Club, Halle Tony Garnier (20 Place Docteurs Charles et Christophe Mérieux, 69007 Lyon) dès 20h.