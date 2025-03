OL-Le Havre : Lyon s'offre son adversaire et une belle 5e place (4-2)

L’Olympique Lyonnais (OL) affrontait Le Havre ce dimanche après-midi dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1.

Dans un match crucial pour les Lyonnais, ces derniers ont finalement remporté une victoire spectaculaire malgré un début difficile (4-2).

L’OL a rapidement pris l’avantage grâce à un penalty transformé par Alexandre Lacazette à la 22e minute, après une faute sur Nicolas Tagliafico dans la surface (1-0). Cependant, Le Havre a réagi rapidement. Un penalty obtenu par Yassine Kechta et transformé par Abdoulaye Touré d’une Panenka a permis aux Normands d’égaliser à la 31e minute (1-1). Juste avant la mi-temps, une erreur combinée de Corentin Tolisso et Nemanja Matic a offert une opportunité à Josué Casimir, qui a donné l’avantage au Havre avec une frappe croisée (1-2).

En deuxième mi-temps, Lyon a multiplié les occasions, mais Alexandre Lacazette a manqué plusieurs opportunités importantes. C’est finalement Malick Fofana qui a égalisé à la 78e minute après avoir éliminé le gardien Mathieu Gorgelin pour marquer dans un but vide (2-2).

Quelques minutes plus tard, Georges Mikautadze, entré en jeu, a inscrit un superbe but sur corner avec une frappe en pleine lucarne à la 82e minute (3-2). Thiago Almada a scellé la victoire lyonnaise dans les arrêts de jeu avec son premier but sous les couleurs de l’OL, concluant une contre-attaque éclatante (4-2).

Avec cette victoire, l’OL grimpe à la 5e place du classement de Ligue 1 et se rapproche du podium, n’étant plus qu’à deux points de la troisième place. L’équipe entre désormais en trêve internationale avant de reprendre le championnat le vendredi 28 mars avec un déplacement à Strasbourg.