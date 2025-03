Surprise : un jeune chef lyonnais intègre le casting de la prochaine saison de Top Chef !

Et autant vous dire qu'il a l'air très, très prometteur !

Bonne nouvelle pour les amateurs de Philippe Etchebest, d'émissions qui durent des heures, de recettes insolites et de cromesquis, la plus célèbre émission de cuisine, Top Chef, revient très bientôt sur nos petits écrans, dès le mercredi 26 prochain ! Et on peut dire que pour cette 16ème saison, M6 met les petits plats dans les grands en proposant un partenariat inédit avec le prestigieux Guide Michelin. Une occasion unique pour le ou la futur.e gagnant.e d'ouvrir, dès le lendemain de la finale, son propre restaurant éphémère, avec peut-être à la clé, une étoile au Guide Michelin !

Une récompense très enthousiasmante, qui devrait motiver les jeunes chefs candidats de l'émission. Et parmi eux, il y a un candidat qui retient toute notre attention, et pour cause : c'est un enfant du pays, qui a déjà fait ses classes dans la Capitale des Gaules. En effet, Steven Thiebaut-Pellegrino est le chef et propriétaire du restaurant Leptine - dont l'ancien nom était Morfal - bistrot gourmand sagement installé dans les pentes de la Croix-Rousse.

Et si on devait vous décrire l'univers du jeune chef, ce serait bien complexe tant Leptine est un ovni culinaire dans le paysage lyonnais. Ici, oubliez les étiquettes et les codes, on fait une cuisine brute et authentique, "inclassable et affranchie". Son secret ? Brouiller les pistes entre plusieurs traditions culinaires, qu'elles viennent de France, d'Asie et d'ailleurs. On ose les associations surprenantes, la cuisine à l'instinct et surtout, l'émotion dans l'assiette : chez Steven, on fait bien plus que manger, on vient vibrer, comme il nous le fait comprendre dans un message écrit dans les toilettes de son restaurant, avec une petite référence à Harry Potter en bonus :

"On a la chance de faire ce qu'on aime. Notre sincérité est réelle. Et on s'affaire à vous faire passer un bon moment en vous servant littéralement des horcruxes, des morceaux d'âme" - Steven Thiebaut-Pellegrino

Maintenant, reste à savoir si son univers singulier arrivera à séduire le jury de Top Chef, et le Guide Michelin !