Rhône : disparition inquiétante d'un homme nécessitant des soins

Mardi matin, Pascal Andreu, actuellement sous traitement médicamenteux lourd, a pris un taxi à Saint-Genis-Laval pour se rendre au Centre Médico-Psychologique (CMP) d’Irigny. S’il a bien été déposé sur place, il ne s’y est jamais présenté. Des images de vidéosurveillance montrent qu’il a ensuite été vu marchant devant un supermarché à Pierre-Bénite.

L'homme, mesurant environ 1m70 et de corpulence mince, portait un blouson beige mi-long, un pantalon foncé et des baskets blanches au moment de sa disparition. Sans papiers ni téléphone, il pourrait être désorienté et en rupture de soins.

Toute personne l’ayant aperçu est invitée à contacter immédiatement le 17 ou la gendarmerie d’Irigny au 04.78.50.30.33